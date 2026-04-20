Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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27.08.2026 08:24:48
Salesforce Neutral
Salesforce
184.78 CHF 12.01%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salesforce von 210 auf 240 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Bekräftigung der Wachstumsaussichten könnte durchaus gut genug sein für die Aktien des SAP-Konkurrenten, schrieb Karl Keirstead am Donnerstag mit Blick auf nachbörsliche Kursgewinne von 13 Prozent./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 06:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Neutral
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 240.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 205.62
|
Abst. Kursziel*:
16.72%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 206.26
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.36%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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