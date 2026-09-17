Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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17.09.2026 12:17:40
Salesforce Overweight
Salesforce
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Am Investorentag habe vor allem das Tempo des Umbruchs der Benutzeroberfläche in KI-Zeiten gestanden, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag. Finanziell habe sich der Softwarekonzern neue Zwischenziele gesetzt./rob/ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:11 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:11 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 265.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 250.54
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Abst. Kursziel*:
5.77%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 250.74
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.69%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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