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17.09.2026 12:17:40

Salesforce Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Am Investorentag habe vor allem das Tempo des Umbruchs der Benutzeroberfläche in KI-Zeiten gestanden, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag. Finanziell habe sich der Softwarekonzern neue Zwischenziele gesetzt./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:11 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Salesforce Overweight
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
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