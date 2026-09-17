Salesforce 207.13 CHF 0.46% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Am Investorentag habe vor allem das Tempo des Umbruchs der Benutzeroberfläche in KI-Zeiten gestanden, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag. Finanziell habe sich der Softwarekonzern neue Zwischenziele gesetzt./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:11 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:11 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.