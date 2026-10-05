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05.10.2026 22:33:31
Optimismus in New York: Dow Jones bewegt schlussendlich im Plus
Zum Handelsende legten Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Schlussendlich ging der Dow Jones den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0.18 Prozent) bei 51’267.90 Punkten aus dem Montagshandel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25.840 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.125 Prozent auf 51’241.18 Punkte an der Kurstafel, nach 51’176.96 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 50’862.85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 51’404.86 Einheiten.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, notierte der Dow Jones bei 53’414.25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 52’900.07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 46’758.28 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5.96 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Zähler.
Dow Jones-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Visa (+ 2.51 Prozent auf 369.71 USD), NVIDIA (+ 2.12 Prozent auf 238.90 USD), UnitedHealth (+ 1.80 Prozent auf 378.58 USD), Microsoft (+ 1.48 Prozent auf 525.18 USD) und Walt Disney (+ 1.39 Prozent auf 103.61 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Merck (-3.30 Prozent auf 139.54 USD), Salesforce (-2.09 Prozent auf 229.79 USD), Johnson Johnson (-1.21 Prozent auf 252.93 USD), Goldman Sachs (-1.01 Prozent auf 893.46 USD) und IBM (-0.48 Prozent auf 221.58 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 31’889’464 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5.044 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus
Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 4.61 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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