NYSE-Handel: Dow Jones am Montagnachmittag stärker

Am Montag steht der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.28 Prozent im Plus bei 51’321.73 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 25.840 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.125 Prozent auf 51’241.18 Punkte an der Kurstafel, nach 51’176.96 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51’324.82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 50’862.85 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der Dow Jones bei 53’414.25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52’900.07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 46’758.28 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 6.08 Prozent zu Buche. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Visa (+ 1.91 Prozent auf 367.54 USD), NVIDIA (+ 1.72 Prozent auf 237.97 USD), Microsoft (+ 1.50 Prozent auf 525.31 USD), Caterpillar (+ 1.17 Prozent auf 855.30 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 1.10 Prozent auf 344.09 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Merck (-2.79 Prozent auf 140.27 USD), Salesforce (-2.16 Prozent auf 229.62 USD), Johnson Johnson (-0.87 Prozent auf 253.80 USD), IBM (-0.81 Prozent auf 220.83 USD) und Goldman Sachs (-0.51 Prozent auf 897.93 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 10’182’161 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 5.044 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie offeriert Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch