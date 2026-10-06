Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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06.10.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce am Abend mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Salesforce. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 225,44 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für die Salesforce-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 225,44 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'527 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Salesforce-Aktie bis auf 225,17 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 231,50 USD. Zuletzt wechselten 386'678 Salesforce-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 269,01 USD. Dieser Kurs wurde am 30.12.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salesforce-Aktie mit einem Kursplus von 19,33 Prozent wieder erreichen. Am 23.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salesforce-Aktie 52,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,12 USD, nach 1,66 USD im Jahr 2026. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salesforce am 26.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 4,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11.35 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Salesforce-Bilanz für Q3 2027 wird am 02.12.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Salesforce im Jahr 2027 16,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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