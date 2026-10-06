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Kursentwicklung im Fokus 06.10.2026 16:00:35

Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

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Am Dienstag geht es im Dow Jones um 15:57 Uhr via NYSE um 0.68 Prozent auf 51’614.85 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25.923 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.134 Prozent auf 51’199.25 Punkte an der Kurstafel, nach 51’267.90 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51’422.90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 51’618.80 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der Dow Jones mit 53’414.25 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 53’055.91 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46’694.97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 6.68 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 1.92 Prozent auf 864.44 USD), Procter Gamble (+ 1.76 Prozent auf 148.51 USD), NVIDIA (+ 1.20 Prozent auf 241.76 USD), Merck (+ 1.19 Prozent auf 141.20 USD) und Microsoft (+ 1.01 Prozent auf 530.48 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Boeing (-0.89 Prozent auf 191.00 USD), Nike (-0.81 Prozent auf 33.69 USD), Chevron (-0.53 Prozent auf 205.38 USD), Salesforce (-0.51 Prozent auf 228.62 USD) und Alphabet C (ex Google) (-0.49 Prozent auf 342.16 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 3’990’049 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 5.123 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.51 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4.60 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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