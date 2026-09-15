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Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

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15.09.2026
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16.09.2026 07:38:09

Salesforce Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Im Fokus gestanden habe die Vorstellung von AIforce und die Zukunft der agentischen CRM-Geschäftssoftware, schrieb Samik Chatterjee am Dienstag nach der Eröffnungsrede des Salesforce-Chefs bei der Hausmesse Dreamforce. Insgesamt sieht er die These einer neuen Preisgestaltung durch die Aufwertung von Premium-Angeboten untermauert./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 22:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 22:09 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Salesforce Overweight
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 265.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 255.65 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 255.88 		Abst. Kursziel aktuell:
3.56%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
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