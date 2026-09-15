NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Im Fokus gestanden habe die Vorstellung von AIforce und die Zukunft der agentischen CRM-Geschäftssoftware, schrieb Samik Chatterjee am Dienstag nach der Eröffnungsrede des Salesforce-Chefs bei der Hausmesse Dreamforce. Insgesamt sieht er die These einer neuen Preisgestaltung durch die Aufwertung von Premium-Angeboten untermauert./rob/ag/tih;