Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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Salesforce Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Im Fokus gestanden habe die Vorstellung von AIforce und die Zukunft der agentischen CRM-Geschäftssoftware, schrieb Samik Chatterjee am Dienstag nach der Eröffnungsrede des Salesforce-Chefs bei der Hausmesse Dreamforce. Insgesamt sieht er die These einer neuen Preisgestaltung durch die Aufwertung von Premium-Angeboten untermauert./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 22:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 265.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 255.65
|
Abst. Kursziel*:
3.66%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 255.88
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.56%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
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