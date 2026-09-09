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10.09.2026 13:56:24

Salesforce Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Salesforce mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Der US-Softwarekonzern dürfte auf seiner eigenen Branchenkonferenz Dreamforce Mitte September die Partnerschaft mit dem KI-Unternehmen Anthropic in den Fokus rücken, schrieb Rishi Jaluria am Mittwoch in seinem Ausblick./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 17:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 17:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Salesforce Sector Perform
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 250.00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 244.16 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Rishi Jaluria 		KGV*:
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