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10.09.2026 13:56:24
Salesforce Sector Perform
Salesforce
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Salesforce mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Der US-Softwarekonzern dürfte auf seiner eigenen Branchenkonferenz Dreamforce Mitte September die Partnerschaft mit dem KI-Unternehmen Anthropic in den Fokus rücken, schrieb Rishi Jaluria am Mittwoch in seinem Ausblick./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 17:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 17:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Sector Perform
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 250.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 244.16
|
Abst. Kursziel*:
2.39%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 246.50
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.42%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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