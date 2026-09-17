Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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Salesforce Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Rishi Jaluria kommt mit einem positiven Eindruck von der jährlichen Dreamforce-Konferenz des Softwarekonzerns mit der Vorstellung von AIforce und Headless 360 als Nachfolger der klassischen Nutzeroberfläche, wie er am Donnerstag schrieb. Gespräche hätten eine gute Nachfrage gezeigt, bei allerdings durchwachsenen Preisen./rob/ag/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 01:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Sector Perform
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 250.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 250.54
|
Abst. Kursziel*:
-0.22%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 250.74
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.30%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
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|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|10.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|207.13
|0.46%
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