Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’943 0.5%  SPI 19’690 0.7%  Dow 51’891 0.8%  DAX 25’779 1.0%  Euro 0.9465 0.0%  EStoxx50 6’332 1.0%  Gold 4’370 2.5%  Bitcoin 63’344 0.8%  Dollar 0.8238 -0.3%  Öl 101.7 -3.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
RTL-Aktie gesucht: RTL Deutschland und Sky streichen rund 500 Stellen
RWE erhöht Anteil an Amprion weiter – Mehrheit an Beteiligungsgesellschaft - Aktie steige
Roche-Aktie dennoch tiefer: Pharmakonzern verbessert mit Lunsumio Überlebenschancen bei Lymphom
Outperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Richemont-Aktie
UBS-Aktie stabil: Ausgiebiger Argumente-Austausch im Ständerat zu Eigenmittelregeln
Suche...

Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

207.13
CHF
0.95
CHF
0.46 %
09:16:22
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2026 12:22:50

Salesforce Sector Perform

Salesforce
207.13 CHF 0.46%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Rishi Jaluria kommt mit einem positiven Eindruck von der jährlichen Dreamforce-Konferenz des Softwarekonzerns mit der Vorstellung von AIforce und Headless 360 als Nachfolger der klassischen Nutzeroberfläche, wie er am Donnerstag schrieb. Gespräche hätten eine gute Nachfrage gezeigt, bei allerdings durchwachsenen Preisen./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 01:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 01:36 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Salesforce Sector Perform
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 250.00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 250.54 		Abst. Kursziel*:
-0.22%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 250.74 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.30%
Analyst Name::
Rishi Jaluria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Salesforce

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Salesforce

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:22 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
12:17 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Salesforce Neutral UBS AG
10.09.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Salesforce 207.13 0.46% Salesforce