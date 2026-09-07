Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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21.09.2026 06:46:33
Salesforce Buy
Salesforce
195.20 CHF -2.20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill sieht "erstes Licht durch die KI-Wolken", wie er am Sonntag in seinem Resümee zur Dreamforce-Hausmesse schrieb. Er sieht vor allem den Expansionskurs des Softwareriesen positiv./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2026 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2026 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Buy
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 300.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 237.92
|
Abst. Kursziel*:
26.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 237.92
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.09%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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