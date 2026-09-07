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21.09.2026 06:46:33

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill sieht "erstes Licht durch die KI-Wolken", wie er am Sonntag in seinem Resümee zur Dreamforce-Hausmesse schrieb. Er sieht vor allem den Expansionskurs des Softwareriesen positiv./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2026 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2026 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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