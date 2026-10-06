NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen

Am Dienstag sprang der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0.49 Prozent auf 51’521.28 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25.923 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.134 Prozent schwächer bei 51’199.25 Punkten in den Handel, nach 51’267.90 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 51’422.90 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 51’672.25 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 53’414.25 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, lag der Dow Jones noch bei 53’055.91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, lag der Dow Jones bei 46’694.97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6.49 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Cisco (+ 4.54 Prozent auf 117.94 USD), Walmart (+ 2.03 Prozent auf 107.20 USD), Amazon (+ 1.95 Prozent auf 256.29 USD), Nike (+ 1.91 Prozent auf 34.61 USD) und Caterpillar (+ 1.80 Prozent auf 863.44 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Salesforce (-2.09 Prozent auf 224.99 USD), Boeing (-1.50 Prozent auf 189.82 USD), UnitedHealth (-0.60 Prozent auf 376.32 USD), Honeywell Technologies (-0.59 Prozent auf 212.87 USD) und Coca-Cola (-0.39 Prozent auf 86.17 USD) unter Druck.

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 23’800’586 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5.123 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.51 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.60 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch