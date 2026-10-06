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Index im Blick 06.10.2026 20:03:26

Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Nachmittag im Plus

Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Nachmittag im Plus

So bewegt sich der Dow Jones am Dienstag.

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Um 20:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.48 Prozent stärker bei 51’512.06 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 25.923 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.134 Prozent auf 51’199.25 Punkte an der Kurstafel, nach 51’267.90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51’422.90 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51’672.25 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Wert von 53’414.25 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 53’055.91 Punkten auf. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 46’694.97 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.47 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Cisco (+ 3.27 Prozent auf 116.51 USD), Caterpillar (+ 2.17 Prozent auf 866.52 USD), Procter Gamble (+ 1.81 Prozent auf 148.58 USD), Amazon (+ 1.68 Prozent auf 255.62 USD) und Walmart (+ 1.55 Prozent auf 106.70 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Salesforce (-2.01 Prozent auf 225.17 USD), UnitedHealth (-1.21 Prozent auf 374.00 USD), Boeing (-1.00 Prozent auf 190.80 USD), Honeywell Technologies (-0.83 Prozent auf 212.37 USD) und Amgen (-0.59 Prozent auf 400.62 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 9’862’548 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 5.123 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4.60 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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