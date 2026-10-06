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Kursentwicklung im Fokus 06.10.2026 18:00:07

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones steigt am Dienstagmittag

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones steigt am Dienstagmittag

Der Dow Jones notiert am Mittag im Plus.

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Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0.68 Prozent stärker bei 51’616.02 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 25.923 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.134 Prozent auf 51’199.25 Punkte an der Kurstafel, nach 51’267.90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 51’422.90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51’672.25 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 53’414.25 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 53’055.91 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der Dow Jones 46’694.97 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.68 Prozent. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Cisco (+ 2.26 Prozent auf 115.37 USD), Caterpillar (+ 2.11 Prozent auf 866.00 USD), Procter Gamble (+ 1.80 Prozent auf 148.57 USD), Amazon (+ 1.73 Prozent auf 255.75 USD) und Merck (+ 1.66 Prozent auf 141.85 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Honeywell Technologies (-1.34 Prozent auf 211.28 USD), Salesforce (-1.07 Prozent auf 227.34 USD), UnitedHealth (-0.90 Prozent auf 375.18 USD), Boeing (-0.70 Prozent auf 191.37 USD) und JPMorgan Chase (-0.17 Prozent auf 331.81 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 7’466’223 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 5.123 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.51 erwartet. Im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.60 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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