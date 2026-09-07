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Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

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09.09.2026 12:56:41

Salesforce Overweight

Salesforce
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Salesforce mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Auf der anstehenden Investorenveranstaltung dürfte der Softwarekonzern eher die Zusammensetzung der vor einem Jahr vorgestellten, langfristigen Ziele in den Fokus rücken als diese aktualisieren, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Sorge vor Verdrängungseffekten durch Künstliche Intelligenz (KI) erscheine übertrieben./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 22:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 06:00 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Salesforce Overweight
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 265.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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6.37%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 249.22 		Abst. Kursziel aktuell:
6.33%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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