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Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

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11.09.2026 18:34:21

Salesforce Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Karl Keirstead blickte in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die "Dreamforce"-Konferenz in der kommenden Woche voraus. Dort dürfte der Fokus von Investoren wohl auf der frisch angekündigten, erweiterten KI-Partnerschaft mit dem Modellanbieter Anthropic liegen. Er sieht diesen Schritt positiv, auch wenn es noch zu früh sei, um die Auswirkungen auf das Wachstum von Salesforce bis 2028 zu beurteilen./rob/tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 14:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Salesforce Neutral
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 240.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 248.47 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
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