Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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Salesforce Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salesforce auf "Neutral" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Karl Keirstead blickte in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die "Dreamforce"-Konferenz in der kommenden Woche voraus. Dort dürfte der Fokus von Investoren wohl auf der frisch angekündigten, erweiterten KI-Partnerschaft mit dem Modellanbieter Anthropic liegen. Er sieht diesen Schritt positiv, auch wenn es noch zu früh sei, um die Auswirkungen auf das Wachstum von Salesforce bis 2028 zu beurteilen./rob/tih/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Neutral
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 240.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 248.79
|
Abst. Kursziel*:
-3.53%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 248.47
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.41%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Salesforce
|
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|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Salesforce Neutral
|UBS AG
|10.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|27.08.26
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|12.08.26
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