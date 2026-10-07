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Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

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07.10.2026 16:29:00

Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag mit Verlusten

Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Salesforce gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Salesforce-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 222,95 USD.

Salesforce
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Der Salesforce-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 222,95 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'981 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Salesforce-Aktie bei 222,74 USD. Mit einem Wert von 225,24 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 141'616 Salesforce-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 269,01 USD. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 17,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2026 bei 147,60 USD. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 33,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 USD je Salesforce-Aktie. Am 26.08.2026 äusserte sich Salesforce zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,96 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salesforce in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.35 Mrd. USD im Vergleich zu 10.24 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 16,75 USD je Aktie in den Salesforce-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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