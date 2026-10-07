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07.10.2026 13:37:24

Valeo SA Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Valeo auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,85 Euro belassen. Mit der in der kommenden Woche anstehenden Präsentation des Aluminium-Kühlsystems für Rechenzentren werde dieses Thema für die Anleger greifbarer, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihre Hochstufung der Aktie vor zwei Wochen sei noch der verbesserten Geschäftsdynamik geschuldet gewesen./gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:51 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Valeo SA Buy
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Valeo SA 		Analyst:
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Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
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