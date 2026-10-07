Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526
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Valeo SA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Valeo auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,85 Euro belassen. Mit der in der kommenden Woche anstehenden Präsentation des Aluminium-Kühlsystems für Rechenzentren werde dieses Thema für die Anleger greifbarer, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihre Hochstufung der Aktie vor zwei Wochen sei noch der verbesserten Geschäftsdynamik geschuldet gewesen./gl/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Buy
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
17.85 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.47 €
|
Abst. Kursziel*:
15.38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.44%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
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