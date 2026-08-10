DAX aktuell: DAX verbucht am Montagmittag Zuschläge

Um 12:09 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0.31 Prozent höher bei 26’399.86 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.198 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.156 Prozent auf 26’360.44 Punkte an der Kurstafel, nach 26’319.45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26’416.36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’314.98 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Der DAX stand vor einem Monat, am 10.07.2026, bei 25’067.09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, betrug der DAX-Kurs 24’338.63 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 24’162.86 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.58 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26’445.18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten registriert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 3.11 Prozent auf 64.01 EUR), Siemens Energy (+ 2.72 Prozent auf 157.72 EUR), QIAGEN (+ 2.24 Prozent auf 37.28 EUR), RWE (+ 1.46 Prozent auf 57.04 EUR) und adidas (+ 1.43 Prozent auf 166.40 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Brenntag SE (-2.00 Prozent auf 62.80 EUR), Rheinmetall (-1.78 Prozent auf 1’126.00 EUR), Beiersdorf (-1.65 Prozent auf 79.86 EUR), Deutsche Telekom (-1.52 Prozent auf 28.60 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1.28 Prozent auf 75.34 EUR).

Welche DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 845’977 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 213.282 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4.23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch