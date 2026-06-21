RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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RWE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Bloomberg-Bericht aus informierten Kreisen vom Freitag, dass der Essener Energiekonzern seinen Amprion-Anteil aufstocken will. Sie hinterfragt die strategische Begründung eines solchen Deals und verwies auf mögliche negative Auswirkungen auf die Bilanz. Finanzieller Spielraum, der dem Kerngeschäft mit erneuerbaren Energien - einschließlich der Aktivitäten in den USA - zugutekommen könnte, wäre zudem gebunden./ck/rob/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Market-Perform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
55.74 €
|
Abst. Kursziel*:
2.26%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
53.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.75%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
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