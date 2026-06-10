RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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11.06.2026 09:31:27
RWE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Market-Perform" belassen. Windkraftauktionen nähmen in Europa wieder Fahrt auf, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwochabend. Großbritannien bleibe der sicherste Markt diesbezüglich./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 17:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Market-Perform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
56.98 €
|
Abst. Kursziel*:
0.04%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
57.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.00
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RWE AG St.
|
10.06.26
|DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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10.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
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10.06.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
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10.06.26
|EQS-AFR: RWE Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of payment reports according to Article 116 WpHG (EQS Group)
|
10.06.26
|EQS-AFR: RWE Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäss § 116 WpHG (EQS Group)
|
09.06.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
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09.06.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
08.06.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
Analysen zu RWE AG St.
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|RWE Market-Perform
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|07:11
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.06.26
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|29.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|RWE Overweight
|Barclays Capital
|15.05.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
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|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
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|29.04.26
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|20.04.26
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|Bernstein Research
|01.04.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
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