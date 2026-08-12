DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde die RWE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35.52 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 28.153 RWE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen RWE-Aktien wären am 11.08.2026 1’619.37 EUR wert, da der Schlussstand 57.52 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 61.94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von RWE belief sich zuletzt auf 44.07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch