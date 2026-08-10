Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX mittags fester

Um 12:24 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.28 Prozent höher bei 26’422.00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 26’309.00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26’429.00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 10.07.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25’116.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 24’402.00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 24’252.00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7.56 Prozent zu Buche. Bei 26’442.00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’861.50 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 3.11 Prozent auf 64.01 EUR), Siemens Energy (+ 2.72 Prozent auf 157.72 EUR), QIAGEN (+ 2.24 Prozent auf 37.28 EUR), RWE (+ 1.46 Prozent auf 57.04 EUR) und adidas (+ 1.43 Prozent auf 166.40 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Brenntag SE (-2.00 Prozent auf 62.80 EUR), Rheinmetall (-1.78 Prozent auf 1’126.00 EUR), Beiersdorf (-1.65 Prozent auf 79.86 EUR), Deutsche Telekom (-1.52 Prozent auf 28.60 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1.28 Prozent auf 75.34 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 845’977 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 213.282 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.16 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch