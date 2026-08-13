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13.08.2026 08:47:34
RWE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat RWE nach endgültigen Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Neu seien weitere Einzelheiten des Energiekonzerns zu den Investitionsplänen sowie künftigen Wachstumsoptionen gewesen, schrieb Alexander Wheeler am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
55.30 €
|
Abst. Kursziel*:
17.54%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
58.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.04%
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RWE AG St.
|
14:51
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