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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat RWE nach endgültigen Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Neu seien weitere Einzelheiten des Energiekonzerns zu den Investitionsplänen sowie künftigen Wachstumsoptionen gewesen, schrieb Alexander Wheeler am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:01 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.