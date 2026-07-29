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29.07.2026 12:48:58

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RWE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energieversorger habe unerwartet gute Halbjahreszahlen vorgelegt und den Ausblick auf 2026 sowie 2027 erhöht, schrieb Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weitere positive Überraschungen könnten von Auktionen bei Gaskraftwerken, Veräußerungsgewinnen bei Rechenzentren und durch ein hohes Strompreisniveau kommen./rob/edh/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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