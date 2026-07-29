RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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RWE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energieversorger habe unerwartet gute Halbjahreszahlen vorgelegt und den Ausblick auf 2026 sowie 2027 erhöht, schrieb Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weitere positive Überraschungen könnten von Auktionen bei Gaskraftwerken, Veräußerungsgewinnen bei Rechenzentren und durch ein hohes Strompreisniveau kommen./rob/edh/men;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Kaufen
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
57.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
56.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Werner Eisenmann
|
KGV*:
-
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