RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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RWE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Deepa Venkateswaran glaubt nicht, dass ein Kauf von Uniper der Bilanz von RWE förderlich wäre. Dies schrieb sie am Donnerstag anlässlich des von der Bundesregierung angestoßenen Prozesses zur Privatisierung von Uniper. Die Analystin wäre sehr überrascht, wenn RWE mit einem Gebot für sämtliche Uniper-Bereiche fortfahren würde. Das Wasserkraft-Geschäft von Uniper in Deutschland könnte zwar von Interesse sein für RWE, der Rest des Uniper-Portfolios sei aber strategisch wenig sinnvoll./ajx/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Market-Perform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
54.30 €
|
Abst. Kursziel*:
4.97%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
54.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.32%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
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09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.ch)
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09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Start fester (finanzen.ch)
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17.06.26
|RWE-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy (finanzen.ch)
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17.06.26
|DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
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17.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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17.06.26
|Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
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16.06.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
16.06.26
|DAX aktuell: DAX liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu RWE AG St.
|09:02
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
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|17.06.26
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Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|50.08
|-2.76%
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