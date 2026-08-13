RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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13.08.2026 09:39:03
RWE-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform
Diese Empfehlung gibt RBC Capital Markets für die RWE-Aktie aus.
Die kanadische Bank RBC hat RWE nach endgültigen Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Neu seien weitere Einzelheiten des Energiekonzerns zu den Investitionsplänen sowie künftigen Wachstumsoptionen gewesen, schrieb Alexander Wheeler am Donnerstag in einer ersten Reaktion.
Aktienbewertung im Detail: Die RWE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:23 Uhr in Grün und gewann 0.7 Prozent auf 58.04 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 11.99 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten via XETRA 171’100 RWE-Aktien den Besitzer. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 30.8 Prozent zu.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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