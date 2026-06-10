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RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

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11.06.2026 07:11:20

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 68 auf 68,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Essener profitierten unter den europäischen Versorgern am stärksten von immer höherem Stromverbrauch, schrieb Alberto Gandolfi am Donnerstag in seinem Branchenkommentar. Die hohen Investitionen in den USA bis 2031 dürften sich merklich auszahlen./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 05:59 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
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