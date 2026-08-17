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XETRA-Handel im Fokus 17.08.2026 09:28:53

Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Zuschläge

Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Zuschläge

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am ersten Tag der Woche fort.

Siemens Energy
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Am Montag bewegt sich der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.06 Prozent fester bei 26’456.40 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2.202 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.189 Prozent auf 26’490.30 Punkte an der Kurstafel, nach 26’440.31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 26’490.30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’455.73 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 17.07.2026, einen Stand von 24’830.98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 23’950.57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24’359.30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.81 Prozent aufwärts. Bei 26’573.50 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’863.81 Punkten.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Infineon (+ 2.64 Prozent auf 63.36 EUR), Siemens Energy (+ 1.66 Prozent auf 163.38 EUR), RWE (+ 1.05 Prozent auf 59.52 EUR), HOCHTIEF (+ 0.72 Prozent auf 446.20 EUR) und Siemens (+ 0.53 Prozent auf 285.50 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Scout24 (-1.67 Prozent auf 76.70 EUR), Zalando (-1.48 Prozent auf 23.25 EUR), QIAGEN (-1.29 Prozent auf 36.81 EUR), Vonovia SE (-1.07 Prozent auf 20.36 EUR) und Beiersdorf (-1.02 Prozent auf 77.52 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 298’102 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 216.483 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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