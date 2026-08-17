RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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17.08.2026 08:39:13
RWE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 63 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz zu den jüngsten Geschäftszahlen sei sehr positiv gewesen, schrieb Olly Jeffery am Montag. Der Versorger habe Investitionsmöglichkeiten in viele Richtungen./rob/ajx/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
59.50 €
|
Abst. Kursziel*:
9.24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
59.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.76%
|
Analyst Name::
Olly Jeffery
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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