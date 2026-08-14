RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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14.08.2026 14:58:44
Barclays Capital bescheinigt Overweight für RWE-Aktie
Barclays Capital-Analyst Peter Crampton hat eine ausführliche Untersuchung des RWE-Papiers durchgeführt.
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 68 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anleger unterschätzten das branchenbeste Ergebnispotenzial trotz der Outperformance der Aktien noch immer, schrieb Peter Crampton am Donnerstag. Er sieht auch einen Weg voller Impulse durch die deutschen Energieauktionen.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die RWE-Aktie am Tag der Analyse
Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 14:42 Uhr um 0.5 Prozent auf 58.86 EUR nach. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 22.32 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1’393’150 RWE-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 32.6 Prozent zu Buche.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 22:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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