RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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14.08.2026 17:58:44
RWE-Aktie: Outperform-Bewertung durch RBC Capital Markets
Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der RWE-Aktie durch RBC Capital Markets liegen vor.
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Alexander Wheeler hob am Freitag mit Blick auf die jüngsten Halbjahreszahlen und die Prognose des Energiekonzerns seine Schätzungen für 2026 und 2027 an. Er berücksichtigt ausserdem die neuen Gas-Projekte in den USA.
Zwischen Kursziel und Realität: Die RWE-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 17:37 Uhr mit Abschlägen von 0.4 Prozent bei 58.90 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 12.05 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2’437’026 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2026 um 32.7 Prozent zu.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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