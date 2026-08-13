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RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

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14.08.2026 14:05:05

RWE Overweight

RWE
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 68 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anleger unterschätzten das branchenbeste Ergebnispotenzial trotz der Outperformance der Aktien noch immer, schrieb Peter Crampton am Donnerstag. Er sieht auch einen Weg voller Impulse durch die deutschen Energieauktionen./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 22:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Peter Crampton 		KGV*:
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