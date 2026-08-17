Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schwächelt

Am Montag tendiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0.14 Prozent tiefer bei 26’444.00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 26’391.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’516.00 Punkten lag.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wies der LUS-DAX 24’816.00 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23’830.00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 24’363.00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.64 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’576.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 1.98 Prozent auf 163.90 EUR), Rheinmetall (+ 1.60 Prozent auf 1’221.20 EUR), Deutsche Börse (+ 1.17 Prozent auf 276.10 EUR), Infineon (+ 1.07 Prozent auf 62.39 EUR) und RWE (+ 0.92 Prozent auf 59.44 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Zalando (-2.80 Prozent auf 22.94 EUR), QIAGEN (-1.70 Prozent auf 36.66 EUR), Vonovia SE (-1.70 Prozent auf 20.23 EUR), Beiersdorf (-1.43 Prozent auf 77.20 EUR) und Henkel vz (-1.39 Prozent auf 75.26 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’103’689 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 216.483 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.36 Prozent.

Redaktion finanzen.ch