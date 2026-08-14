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Index im Blick 14.08.2026 12:26:16

XETRA-Handel: LUS-DAX am Freitagmittag mit Zuschlägen

XETRA-Handel: LUS-DAX am Freitagmittag mit Zuschlägen

Derzeit wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

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Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0.23 Prozent stärker bei 26’472.00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26’387.00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26’503.00 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 14.07.2026, den Stand von 25’040.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 24’314.00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 14.08.2025, einen Stand von 24’425.00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7.76 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26’576.00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell SAP SE (+ 4.60 Prozent auf 183.44 EUR), Rheinmetall (+ 2.83 Prozent auf 1’197.60 EUR), Scout24 (+ 2.83 Prozent auf 78.25 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.96 Prozent auf 384.40 EUR) und Hannover Rück (+ 1.77 Prozent auf 253.60 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil EON SE (-3.42 Prozent auf 17.63 EUR), Vonovia SE (-1.95 Prozent auf 20.59 EUR), HOCHTIEF (-1.80 Prozent auf 435.80 EUR), RWE (-1.32 Prozent auf 58.36 EUR) und Merck (-1.25 Prozent auf 137.75 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5’796’957 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 214.920 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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