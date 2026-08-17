Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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17.08.2026 12:26:52
DAX-Handel aktuell: DAX verbucht mittags Abschläge
Aktuell halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.
Am Montag notiert der DAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.08 Prozent schwächer bei 26’420.16 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2.202 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0.189 Prozent fester bei 26’490.30 Punkten, nach 26’440.31 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des DAX lag am Montag bei 26’395.60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’490.30 Punkten erreichte.
DAX-Performance seit Beginn Jahr
Der DAX lag noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 24’830.98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, lag der DAX-Kurs bei 23’950.57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wies der DAX einen Stand von 24’359.30 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7.66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’573.50 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im DAX
Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 1.98 Prozent auf 163.90 EUR), Rheinmetall (+ 1.60 Prozent auf 1’221.20 EUR), Deutsche Börse (+ 1.17 Prozent auf 276.10 EUR), Infineon (+ 1.07 Prozent auf 62.39 EUR) und RWE (+ 0.92 Prozent auf 59.44 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Zalando (-2.80 Prozent auf 22.94 EUR), QIAGEN (-1.70 Prozent auf 36.66 EUR), Vonovia SE (-1.70 Prozent auf 20.23 EUR), Beiersdorf (-1.43 Prozent auf 77.20 EUR) und Henkel vz (-1.39 Prozent auf 75.26 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’103’689 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 216.483 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.15 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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