RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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17.08.2026 09:30:03
Analyse: Buy-Bewertung für RWE-Aktie von Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG-Analyst Olly Jeffery hat eine umfassende Analyse des RWE-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 63 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz zu den jüngsten Geschäftszahlen sei sehr positiv gewesen, schrieb Olly Jeffery am Montag. Der Versorger habe Investitionsmöglichkeiten in viele Richtungen.
Zwischen Kursziel und Realität: Die RWE-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Das Papier von RWE konnte um 09:12 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1.1 Prozent auf 59.54 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 9.17 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. 76’413 RWE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 34.1 Prozent zu Buche.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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