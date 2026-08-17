Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0.20 Prozent auf 26’427.00 Punkte zurück.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 26’422.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26’516.00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24’816.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 23’830.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24’363.00 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.58 Prozent nach oben. Bei 26’576.00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 21’861.50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 2.64 Prozent auf 63.36 EUR), Siemens Energy (+ 1.66 Prozent auf 163.38 EUR), RWE (+ 1.05 Prozent auf 59.52 EUR), HOCHTIEF (+ 0.72 Prozent auf 446.20 EUR) und Siemens (+ 0.53 Prozent auf 285.50 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Scout24 (-1.67 Prozent auf 76.70 EUR), Zalando (-1.48 Prozent auf 23.25 EUR), QIAGEN (-1.29 Prozent auf 36.81 EUR), Vonovia SE (-1.07 Prozent auf 20.36 EUR) und Beiersdorf (-1.02 Prozent auf 77.52 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Vonovia SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 298’102 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 216.483 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch