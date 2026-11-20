Um 09:11 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0.14 Prozent schwächer bei 14’700.83 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1.710 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0.185 Prozent leichter bei 14’694.55 Punkten in den Handel, nach 14’721.84 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14’680.48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14’721.06 Punkten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 3.07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, lag der SMI bei 14’478.37 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wurde der SMI mit 14’368.16 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der SMI einen Wert von 12’543.06 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.97 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15’272.42 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Nestlé (+ 1.15 Prozent auf 85.42 CHF), Swiss Re (+ 1.05 Prozent auf 149.45 CHF), Novartis (+ 0.91 Prozent auf 128.40 CHF), Givaudan (+ 0.86 Prozent auf 4’089.00 CHF) und Zurich Insurance (+ 0.76 Prozent auf 640.00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3.20 Prozent auf 66.04 CHF), UBS (-2.00 Prozent auf 37.64 CHF), Richemont (-1.64 Prozent auf 174.25 CHF), Sika (-1.29 Prozent auf 183.60 CHF) und Partners Group (-0.94 Prozent auf 630.80 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1’424’031 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 346.825 Mrd. Euro heraus.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.27 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch