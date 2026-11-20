SMI 998089 / CH0009980894
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20.11.2026 17:58:13
Freitagshandel in Zürich: SMI schwächelt letztendlich
Der SMI erlitt zum Handelsende Verluste.
Am Freitag fiel der SMI via SIX schlussendlich um 1.02 Prozent auf 14’572.14 Punkte zurück. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.710 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0.185 Prozent auf 14’694.55 Punkte an der Kurstafel, nach 14’721.84 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 14’535.48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14’721.06 Punkten verzeichnete.
SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verlor der SMI bereits um 3.92 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, notierte der SMI bei 14’478.37 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Wert von 14’368.16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, betrug der SMI-Kurs 12’543.06 Punkte.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.00 Prozent. Bei 15’272.42 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten registriert.
Heutige Tops und Flops im SMI
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 1.42 Prozent auf 150.00 CHF), Nestlé (+ 1.30 Prozent auf 85.55 CHF), Novartis (+ 0.41 Prozent auf 127.76 CHF), Amrize (+ 0.18 Prozent auf 33.90 CHF) und Givaudan (-0.12 Prozent auf 4’049.00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Richemont (-4.60 Prozent auf 169.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4.22 Prozent auf 65.34 CHF), UBS (-3.75 Prozent auf 36.97 CHF), Partners Group (-3.58 Prozent auf 614.00 CHF) und Logitech (-3.51 Prozent auf 82.48 CHF).
Welche Aktien im SMI das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 7’074’959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 346.825 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick
2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.27 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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