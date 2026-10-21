Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Roche Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 340 auf 500 Franken angehoben. Die Kaufempfehlung erfolge vor allem auf der Grundlage der Rückmeldung von Ärzten aus einer aktuellen Onkologie-Umfrage der Deutschen Bank, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sei sich bewusst, dass der Zeitpunkt hierfür nicht gerade günstig ist, denn er schließe sich dem Konsens erst spät an und habe es versäumt, rechtzeitig auf die Rückmeldungen der Ärzte zu Giredestrant zu reagieren, die bereits seit einiger Zeit positiv ausfielen. Dieses Feedback scheine nun jedoch zunehmend eindeutig zu sein und habe sowohl kurz- als auch mittelfristige Auswirkungen, während die unmittelbaren Risiken zurückgegangen seien./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Buy
|
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
500.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
390.30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
28.11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
393.36 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.11%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
22.10.26
|SIX-Handel: SLI zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SMI (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Gewinne in Zürich: SLI am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
22.10.26
|SMI aktuell: SMI verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI mittags schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI verliert (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|08:35
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|08:35
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|08:35
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|392.10
|0.03%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:35
|
Deutsche Bank AG
Roche Buy
|07:39
|
Barclays Capital
Nike Overweight
|07:38
|
Barclays Capital
Meta Platforms Overweight
|07:37
|
Barclays Capital
Assicurazioni Generali Underweight
|07:37
|
Barclays Capital
Swiss Re Underweight
|07:36
|
Barclays Capital
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|07:36
|
Barclays Capital
Hannover Rück Underweight