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Roche-Aktie: Deutsche Bank AG revidiert auf Buy
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23.10.2026 08:35:02

Roche Buy

Roche
393.36 CHF 0.94%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 340 auf 500 Franken angehoben. Die Kaufempfehlung erfolge vor allem auf der Grundlage der Rückmeldung von Ärzten aus einer aktuellen Onkologie-Umfrage der Deutschen Bank, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sei sich bewusst, dass der Zeitpunkt hierfür nicht gerade günstig ist, denn er schließe sich dem Konsens erst spät an und habe es versäumt, rechtzeitig auf die Rückmeldungen der Ärzte zu Giredestrant zu reagieren, die bereits seit einiger Zeit positiv ausfielen. Dieses Feedback scheine nun jedoch zunehmend eindeutig zu sein und habe sowohl kurz- als auch mittelfristige Auswirkungen, während die unmittelbaren Risiken zurückgegangen seien./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Buy
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
500.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
390.30 CHF 		Abst. Kursziel*:
28.11%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
393.36 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
27.11%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
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08:35 Roche Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
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