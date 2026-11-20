Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.70 Prozent leichter bei 14’618.89 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.710 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.185 Prozent leichter bei 14’694.55 Punkten, nach 14’721.84 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14’550.59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 14’721.06 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 3.61 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14’478.37 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Wert von 14’368.16 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 12’543.06 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.35 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 15’272.42 Punkten. 12’053.51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Nestlé (+ 1.16 Prozent auf 85.43 CHF), Amrize (+ 0.74 Prozent auf 34.09 CHF), Novartis (+ 0.66 Prozent auf 128.08 CHF), Swiss Re (+ 0.57 Prozent auf 148.75 CHF) und Geberit (+ 0.07 Prozent auf 578.60 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3.93 Prozent auf 65.54 CHF), Richemont (-3.13 Prozent auf 171.60 CHF), UBS (-2.71 Prozent auf 37.37 CHF), Partners Group (-2.07 Prozent auf 623.60 CHF) und Lonza (-1.80 Prozent auf 655.00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3’612’900 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 346.825 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.71 erwartet. Mit 7.27 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch