SLI 3025288 / CH0030252883
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|SIX-Handel im Fokus
|
20.11.2026 09:28:28
Verluste in Zürich: SLI zum Handelsstart in Rot
Der SLI fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.
Am Freitag fällt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0.30 Prozent auf 2’360.89 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.269 Prozent auf 2’361.67 Punkte an der Kurstafel, nach 2’368.04 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2’365.01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’358.49 Punkten lag.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 2.90 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, lag der SLI noch bei 2’316.31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der SLI einen Stand von 2’299.21 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der SLI einen Stand von 2’023.97 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9.76 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2’443.50 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Lindt (+ 1.58 Prozent auf 8’345.00 CHF), Nestlé (+ 1.15 Prozent auf 85.42 CHF), Swiss Re (+ 1.05 Prozent auf 149.45 CHF), Novartis (+ 0.91 Prozent auf 128.40 CHF) und Givaudan (+ 0.86 Prozent auf 4’089.00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil VAT (-3.36 Prozent auf 505.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3.20 Prozent auf 66.04 CHF), UBS (-2.00 Prozent auf 37.64 CHF), Richemont (-1.64 Prozent auf 174.25 CHF) und Julius Bär (-1.47 Prozent auf 67.00 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1’424’031 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 346.825 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick
Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.27 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2’340.78
|-1.15%
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.