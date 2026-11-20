Am Freitag fällt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0.30 Prozent auf 2’360.89 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.269 Prozent auf 2’361.67 Punkte an der Kurstafel, nach 2’368.04 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2’365.01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’358.49 Punkten lag.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Verluste von 2.90 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, lag der SLI noch bei 2’316.31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der SLI einen Stand von 2’299.21 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der SLI einen Stand von 2’023.97 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9.76 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2’443.50 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Lindt (+ 1.58 Prozent auf 8’345.00 CHF), Nestlé (+ 1.15 Prozent auf 85.42 CHF), Swiss Re (+ 1.05 Prozent auf 149.45 CHF), Novartis (+ 0.91 Prozent auf 128.40 CHF) und Givaudan (+ 0.86 Prozent auf 4’089.00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil VAT (-3.36 Prozent auf 505.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3.20 Prozent auf 66.04 CHF), UBS (-2.00 Prozent auf 37.64 CHF), Richemont (-1.64 Prozent auf 174.25 CHF) und Julius Bär (-1.47 Prozent auf 67.00 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1’424’031 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 346.825 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.27 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch