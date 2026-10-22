Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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23.10.2026 14:40:23
Roche Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 376 Franken belassen. Die Umsatzkennziffern des Pharmakonzerns für das dritte Quartal seien solide ausgefallen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 21:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Buy
|
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
376.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
390.60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-3.74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
392.05 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.09%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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