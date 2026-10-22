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Roche Aktie 149905998 / CH1499059983

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23.10.2026 14:40:23

Roche Buy

Roche
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 376 Franken belassen. Die Umsatzkennziffern des Pharmakonzerns für das dritte Quartal seien solide ausgefallen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 21:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Buy
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
376.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
390.60 CHF 		Abst. Kursziel*:
-3.74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
392.05 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.09%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
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14:40 Roche Buy UBS AG
13:54 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
11:51 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:35 Roche Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
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