Roche 392.05 CHF 0.60% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 376 Franken belassen. Die Umsatzkennziffern des Pharmakonzerns für das dritte Quartal seien solide ausgefallen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 21:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.