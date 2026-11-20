SMI 998089 / CH0009980894
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20.11.2026 12:26:33
SIX-Handel SMI fällt am Mittag zurück
Der SMI zeigt sich derzeit im Minus.
Um 12:08 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0.57 Prozent schwächer bei 14’637.91 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1.710 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0.185 Prozent leichter bei 14’694.55 Punkten, nach 14’721.84 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14’583.54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14’721.06 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des SMI
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Verluste von 3.49 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, wies der SMI einen Stand von 14’478.37 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14’368.16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’543.06 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 10.50 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 15’272.42 Punkte. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Nestlé (+ 1.53 Prozent auf 85.74 CHF), Givaudan (+ 0.69 Prozent auf 4’082.00 CHF), Swiss Re (+ 0.61) Prozent auf 148.80 CHF), Novartis (+ 0.31 Prozent auf 127.64 CHF) und Geberit (+ 0.28 Prozent auf 579.80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-3.87 Prozent auf 65.58 CHF), UBS (-2.79 Prozent auf 37.34 CHF), Richemont (-2.12 Prozent auf 173.40 CHF), Partners Group (-1.51 Prozent auf 627.20 CHF) und Sika (-1.08 Prozent auf 184.00 CHF).
SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’852’490 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 346.825 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.
SMI-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.71 erwartet. Mit 7.27 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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