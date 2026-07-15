Rio Tinto 72.89 CHF -3.26% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7300 Pence belassen. Die Produktionszahlen des Bergbaukonzerns für das abgelaufene Quartal seien robust ausgefallen, schrieb Myles Allsop in einer Einschätzung vom Mittwoch. Er sieht Rio Tinto auf einem guten Weg zu den Jahreszielen./rob/gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 18:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.