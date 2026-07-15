Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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16.07.2026 12:59:56
Rio Tinto Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7300 Pence belassen. Die Produktionszahlen des Bergbaukonzerns für das abgelaufene Quartal seien robust ausgefallen, schrieb Myles Allsop in einer Einschätzung vom Mittwoch. Er sieht Rio Tinto auf einem guten Weg zu den Jahreszielen./rob/gl/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 18:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
73.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
67.66 £
|
Abst. Kursziel*:
7.89%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
67.12 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.76%
|
Analyst Name::
Myles Allsop
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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