So viel Wert wäre mit einer Cardano-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

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Vor 1 Jahr war ein Cardano 0.8022 USD wert. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in ADA investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12’466.30 Cardano. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’383.82 USD, da sich der Wert von Cardano am 10.08.2026 auf 0.1912 USD belief. Damit wäre das Investment 76.16 Prozent weniger wert.

Bei 0.1434 USD erreichte der Coin am 25.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0.9627 USD erreichte die Kryptowährung am 17.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net