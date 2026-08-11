Wie viel Wert mit einer Investition in Stellar von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

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Vor 1 Jahr notierte Stellar bei 0.4445 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in XLM investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 224.99 Stellar. Mit dem XLM-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.1613 USD), wäre die Investition nun 36.30 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 63.70 Prozent eingebüsst.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 22.05.2026 erreicht und liegt bei 0.1435 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0.4530 USD und wurde am 13.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net