NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Die Partnerschaft des KI-Konzerns mit einer Gruppe großer US-Investmentgesellschaften im Volumen von 500 Milliarden US-Dollar zum Aufbau von Finanzierungsplattformen für KI-Rechenleistung festige die Position von Nvidia-Grafikprozessoren (GPUs) als Anlageklasse weiter, schrieb Srini Pajjuri am Dienstag anlässlich der jüngsten Nachrichten./rob/ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 300.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 219.71
|
Abst. Kursziel*:
36.54%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 218.93
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.03%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
16:00
|Pluszeichen in New York: Dow Jones notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
16:00
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
16:00
|Zuversicht in New York: S&P 500 beginnt Dienstagssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
15:35
|NVIDIA-Aktie im Blick: NVIDIA und Finanzpartner planen 500-Milliarden-Dollar-Pakt für KI-Rechenzentren (finanzen.ch)
|
06:21
|Erste Schätzungen: NVIDIA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06:00
|Nvidia becomes the bank of AI (Financial Times)
|
10.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|15:25
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|15:25
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|15:25
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|177.25
|-0.20%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:25
|
RBC Capital Markets
NVIDIA Outperform
|13:22
|
DZ BANK
ProSiebenSat.1 Media Halten
|12:25
|
RBC Capital Markets
Henkel vz. Sector Perform
|12:11
|
Bernstein Research
RTL Market-Perform
|12:10
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Jefferies & Company Inc.
Jungheinrich Buy
|11:59
|
Jefferies & Company Inc.
GSK Buy
|11:50
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Deutsche Bank AG
Merck Hold