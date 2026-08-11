PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3
6.90CHF
0.17CHF
2.53 %
11.08.2026
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.08.2026 16:27:35
PATRIZIA SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Patrizia auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 10,20 Euro belassen. Das Ergebniswachstum im ersten Halbjahr des Immobilienkonzerns sei dank strikter Kostendisziplin stark gewesen, schrieb Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Kaufen
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
7.51 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
7.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Karsten Oblinger
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu PATRIZIA SE
|
11.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
11.08.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX notiert am Dienstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
11.08.26
|XETRA-Handel SDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
10.08.26
|EQS-News: PATRIZIA erzielt starkes Ergebniswachstum mit einem EBITDA von 42,7 Mio. EUR (+46,6% ggü. Vj.) im H1 2026 (EQS Group)
|
10.08.26
|EQS-News: PATRIZIA delivers strong earnings growth with EUR 42.7m EBITDA (+46.6% y-o-y) in H1 2026 (EQS Group)
|
27.07.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Kursplus (finanzen.ch)