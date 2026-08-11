PATRIZIA 7.05 CHF 2.98% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Patrizia auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 10,20 Euro belassen. Das Ergebniswachstum im ersten Halbjahr des Immobilienkonzerns sei dank strikter Kostendisziplin stark gewesen, schrieb Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.