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PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3

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11.08.2026 16:27:35

PATRIZIA SE Kaufen

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Patrizia auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 10,20 Euro belassen. Das Ergebniswachstum im ersten Halbjahr des Immobilienkonzerns sei dank strikter Kostendisziplin stark gewesen, schrieb Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: PATRIZIA SE Kaufen
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