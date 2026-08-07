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Aktienanalysen 07.08.2026 11:48:00

Analysten sehen für Nestlé-Aktie Luft nach oben

Analysten sehen für Nestlé-Aktie Luft nach oben

So schätzten Analysten die Nestlé-Aktie im letzten Monat ein.

Nestlé
81.30 CHF 0.56%
Kaufen Verkaufen

Im Juli 2026 haben 10 Experten die Nestlé-Aktie analysiert.

2 Experten raten die Nestlé-Aktie zu kaufen, 8 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 86,10 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Nestlé auf 81,01 CHF beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research74,00 CHF-8,6531.07.2026
JP Morgan Chase & Co.90,00 CHF11,1027.07.2026
Deutsche Bank AG82,00 CHF1,2224.07.2026
JP Morgan Chase & Co.90,00 CHF11,1023.07.2026
Bernstein Research74,00 CHF-8,6523.07.2026
Jefferies & Company Inc.99,00 CHF22,2123.07.2026
RBC Capital Markets84,00 CHF3,6923.07.2026
JP Morgan Chase & Co.--22.07.2026
Jefferies & Company Inc.99,00 CHF22,2122.07.2026
Barclays Capital87,00 CHF7,3907.07.2026
Deutsche Bank AG82,00 CHF1,2206.07.2026

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analyse: Market-Perform-Bewertung für Nestlé-Aktie von Bernstein Research
Analysten sehen für Nestlé-Aktie Luft nach oben
Nestlé-Aktie niedriger: Konzernchef will Schulden ohne L`Oréal-Verkauf abbauen

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Ken Wolter / Shutterstock.com
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