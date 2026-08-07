Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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07.08.2026 11:48:00
Analysten sehen für Nestlé-Aktie Luft nach oben
So schätzten Analysten die Nestlé-Aktie im letzten Monat ein.
Im Juli 2026 haben 10 Experten die Nestlé-Aktie analysiert.
2 Experten raten die Nestlé-Aktie zu kaufen, 8 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 86,10 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Nestlé auf 81,01 CHF beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|74,00 CHF
|-8,65
|31.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 CHF
|11,10
|27.07.2026
|Deutsche Bank AG
|82,00 CHF
|1,22
|24.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 CHF
|11,10
|23.07.2026
|Bernstein Research
|74,00 CHF
|-8,65
|23.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|99,00 CHF
|22,21
|23.07.2026
|RBC Capital Markets
|84,00 CHF
|3,69
|23.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|22.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|99,00 CHF
|22,21
|22.07.2026
|Barclays Capital
|87,00 CHF
|7,39
|07.07.2026
|Deutsche Bank AG
|82,00 CHF
|1,22
|06.07.2026
Redaktion finanzen.ch
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